Данилов рассказал, что начал готовиться к войне после встречи "Нормандской четверки" в 2019 году

По словам Данилова, после того, как президент Украины Владимир Зеленский на "нормандской" встрече не согласился на условный "Минск-3", секретарю СНБО стало понятно, что большой войны с Россией не избежать.

В то же время Данилов отметил, что "к войне невозможно подготовиться".

"Когда говорят, что к войне можно подготовиться... Вы можете подготовиться к свадьбе, каким-то другим вещам... К войне – нет", – сказал Данилов.

Он вспомнил, что накануне вторжения РФ, 23 февраля, во время обсуждения введения чрезвычайного положения депутаты Верховной Рады выступали против некоторых предложенных ограничений.

"Депутаты говорили, что вот, нам эти ограничения не нравятся, а нам – эти. А я сидел и думал: "Боже, люди, о чем вы думаете? У нас завтра-послезавтра будет война, и мы будем принимать совсем другие решения!"[...] Не все (из депутатов. – ГОРДОН) понимали то положение, которое было у нас в стране в то время", – сказал Данилов.

Также он рассказал, о чем говорил с Зеленским в первый день войны.

"24 февраля у меня был довольно долгий разговор с президентом. Я ему сказал, что сейчас нам вряд ли кто поможет. Наше задание сейчас – выстоять первую неделю-полторы. А потом будет помощь", – сказал Данилов.

Первый, кому позвонил Зеленский после начала вторжения, был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Он сделал первый звонок Борису Джонсону в полшестого. А потом была война", – сказал Данилов.

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Видео: ТСН / YouTube