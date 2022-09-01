Данилов рассказал, что начал готовиться к войне после встречи "Нормандской четверки" в 2019 году

В то же время Данилов отметил, что "к войне невозможно подготовиться".
"Когда говорят, что к войне можно подготовиться... Вы можете подготовиться к свадьбе, каким-то другим вещам... К войне – нет", – сказал Данилов.
Он вспомнил, что накануне вторжения РФ, 23 февраля, во время обсуждения введения чрезвычайного положения депутаты Верховной Рады выступали против некоторых предложенных ограничений.
"Депутаты говорили, что вот, нам эти ограничения не нравятся, а нам – эти. А я сидел и думал: "Боже, люди, о чем вы думаете? У нас завтра-послезавтра будет война, и мы будем принимать совсем другие решения!"[...] Не все (из депутатов. – ГОРДОН) понимали то положение, которое было у нас в стране в то время", – сказал Данилов.
Также он рассказал, о чем говорил с Зеленским в первый день войны.
"24 февраля у меня был довольно долгий разговор с президентом. Я ему сказал, что сейчас нам вряд ли кто поможет. Наше задание сейчас – выстоять первую неделю-полторы. А потом будет помощь", – сказал Данилов.
Первый, кому позвонил Зеленский после начала вторжения, был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Он сделал первый звонок Борису Джонсону в полшестого. А потом была война", – сказал Данилов.
На "нормандской" встрече 9 декабря 2019 года при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина Зеленский озвучил так называемые “красные линии” и не уступил им: невозможность федерализации, невозможность кому-либо оказывать любое влияние на вектор движения и развития Украины, невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины из-за уступок территорий в пределах международно определенных границ.
10 марта 2022 года в эфире Радіо Свобода Алексей Данилов говорил, что еще в ноябре 2021 года знал, что Россия нападет. Тогда, как выразился секретарь СНБО, он уже надел свою черную форму, что должно было подсказать обществу близость опасности. "Мы не могли обществу сказать, что завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик России, чтобы здесь начался хаос. Мы до последнего держались, до последнего готовились. Четко понимали, что это произойдет", – сказал Данилов.