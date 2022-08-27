Данилов заявил, что войну с РФ нельзя "заморозить"

По его словам, "заморозка" конфликта между двумя странами невозможна, поскольку Россия рано или поздно все равно будет посягать на украинскую землю.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не воспримет наше общество", – сказал Данилов, отметив, что условия предыдущих Минских соглашений были абсолютно неприемлемыми для Украины.

Он подчеркнул, что в то время, когда гибнут украинцы, некоторые рассматривают вариант договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным из-за роста цен на газ.

"Сейчас речь идет о всей Европе. Украина – это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", – резюмировал секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)