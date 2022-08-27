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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что войну с РФ нельзя "заморозить"

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Данилов: Необходимо не допустить условного "Минска-3"
Данилов: Необходимо не допустить условного "Минска-3"
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Российско-украинскую войну нельзя "заморозить". Об этом в эфире национального телемарафона 26 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, "заморозка" конфликта между двумя странами невозможна, поскольку Россия рано или поздно все равно будет посягать на украинскую землю.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не воспримет наше общество", – сказал Данилов, отметив, что условия предыдущих Минских соглашений были абсолютно неприемлемыми для Украины.

Он подчеркнул, что в то время, когда гибнут украинцы, некоторые рассматривают вариант договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным из-за роста цен на газ.

"Сейчас речь идет о всей Европе. Украина – это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", – резюмировал секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Теги: Россия, Украина, СНБО, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов
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