Данилов заявил, что войну с РФ нельзя "заморозить"

По его словам, "заморозка" конфликта между двумя странами невозможна, поскольку Россия рано или поздно все равно будет посягать на украинскую землю.
"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не воспримет наше общество", – сказал Данилов, отметив, что условия предыдущих Минских соглашений были абсолютно неприемлемыми для Украины.
Он подчеркнул, что в то время, когда гибнут украинцы, некоторые рассматривают вариант договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным из-за роста цен на газ.
"Сейчас речь идет о всей Европе. Украина – это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", – резюмировал секретарь СНБО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
24 августа Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.