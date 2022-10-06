В России предложили альтернативу после отказа Зеленского вести переговоры с Путиным

Глава СФ заявила, что "РФ выступает за мирное урегулирование кризиса", говорится в сообщении.

"Давайте прямо сегодня на площадке "двадцатки" сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", – сказала она после выступления представителя украинской делегации.

При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Парламентский саммит G20 проходит в Джакарте 6–7 октября, Украину на нем представляет группа депутатов Верховной Рады во главе с вице-спикером Еленой Кондратюк, сообщает сайт ВР. Он предваряет саммит лидеров стран "Группы двадцати", который запланирован на 15–16 ноября 2022 года.



