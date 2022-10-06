ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России предложили альтернативу после отказа Зеленского вести переговоры с Путиным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Матвиенко представляет РФ на саммите спикеров G20 в Индонезии
Матвиенко представляет РФ на саммите спикеров G20 в Индонезии
Фото: ЕРА

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала к переговорам делегацию Верховной Рады Украины, находящуюся на саммите глав парламентов стран G20 в Джакарте (Индонезия). Об этом 6 октября сообщило агентство ТАСС.

Глава СФ заявила, что "РФ выступает за мирное урегулирование кризиса", говорится в сообщении.

"Давайте прямо сегодня на площадке "двадцатки" сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", – сказала она после выступления представителя украинской делегации.

При этом Матвиенко повторила ряд пропагандистских тезисов: о "внешнем управлении" в Украине, которое мешает прийти к консенсусу, а также о том, что НАТО "бомбил Югославию, вторгся в Ирак и Ливию".

Парламентский саммит G20 проходит в Джакарте 6–7 октября, Украину на нем представляет группа депутатов Верховной Рады во главе с вице-спикером Еленой Кондратюк, сообщает сайт ВР. Он предваряет саммит лидеров стран "Группы двадцати", который запланирован на 15–16 ноября 2022 года.


Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину в Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

Теги: Верховная Рада, Россия, Индонезия, Валентина Матвиенко, переговоры, Совет Федерации, война России против Украины, Джакарта, саммит G20
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
"Такое случается", "Тяжелая работа". Поклонники поддержали 61-летнего Ван Дамма после того, как он, обливаясь потом, уронил штангу. Видео
Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян: "Вы фактически похитили мою дочь"
Канье Уэст поскандалил с сестрой Ким Кардашян: "Вы фактически похитили мою дочь"
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
"Самая страшная – молитва вдовы". Тина Кароль на встрече с освобожденными из плена бойцами полка "Азов" призвала бороться за других пленных
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
  "Возвращает в лучшие мгновения жизни". MamaRika презентовала клип на песню "Щастя". Видео
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
"Раскрытие женственности". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук станцевала в платье с огромным разрезом
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
Проживающая в Монако Свитолина посвятила пост Украине
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
"Грозили членовредительством". Слепаков рассказал, как покидал Россию
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
  "Очень много ксенофобии и обесценивания". Коля Серга назвал один из основных инструментов Путина, влияющий на россиян
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"Мы не проверяем знания, это не форма контроля". Роговцева в День украинской письменности проведет радиодиктант
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"С помощью лука имитирует слезы и выходит на отличный градус истерики". Невзоров посмеялся над рыдающим пропагандистом Корчевниковым
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
"Трусишки спадают?", "До блевотни уже этот шпагат". 46-летняя Волочкова опозорилась верхом на купели
"Описывала сцены в деталях". 55-летняя Памела Андерсон показала обложку автобиографической книги
"Описывала сцены в деталях". 55-летняя Памела Андерсон показала обложку автобиографической книги
Брэд Питт ответил на обвинения Джоли
Брэд Питт ответил на обвинения Джоли
"Просто вау-пара". Экс-супруг Ани Лорак перед камерой обнял за талию свою новую девушку. Фото
"Просто вау-пара". Экс-супруг Ани Лорак перед камерой обнял за талию свою новую девушку. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (416071)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (249517)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (200919)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (138892)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (111914)
6
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (67501)
7
20-летний защитник сборной Украины Забарный сделал предложение падчерице Джеджулы (50493)
8
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (46630)
 
 
 
 