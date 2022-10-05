Зеленский: Именно Кремль делает все, чтобы эта война могла завершиться лишь на поле боя, а не за столом переговоров

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном 4 октября.

"Именно Кремль делает все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На разные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом. И это угроза любому государству в любой части мира. Если кто-то один пытается украсть территорию соседнего народа, то и у некоторых других может появиться аналогичное желание", – подчеркнул он.

Украина призывает, чтобы "все субъекты международных отношений, которые уважают международное право, встали на защиту базовых его принципов" и подтвердили уважение, в частности, принципа нерушимости границ и территориальной целостности государств, добавил Зеленский.

Он считает, что для Индии принцип нерушимости границ "такой фундаментальный, как и для Украины".

30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, а также Габон, Китай и Бразилия, воздержалась при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины. По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Моди 16 сентября встречался с Путиным в Узбекистане. Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все, чтобы это [война в Украине] прекратилось как можно быстрее". Моди заявил главе Кремля, что сейчас "не эпоха войны".