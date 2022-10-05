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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Именно Кремль делает все, чтобы эта война могла завершиться лишь на поле боя, а не за столом переговоров

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Зеленский: На разные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом
Зеленский: На разные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди рассказал о ситуации на фронте и об успехах украинской армии, а также представил ему видение Украиной шагов России, направленных на эскалацию.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении, опубликованном 4 октября. 

"Именно Кремль делает все, чтобы эта война могла завершиться только на поле боя, а не за столом переговоров. На разные украинские предложения остановить агрессию и освободить нашу территорию Россия отвечает террором, преступной мобилизацией и политическим фарсом. И это угроза любому государству в любой части мира. Если кто-то один пытается украсть территорию соседнего народа, то и у некоторых других может появиться аналогичное желание", – подчеркнул он. 

Украина призывает, чтобы "все субъекты международных отношений, которые уважают международное право, встали на защиту базовых его принципов" и подтвердили уважение, в частности, принципа нерушимости границ и территориальной целостности государств, добавил Зеленский. 

Он считает, что для Индии принцип нерушимости границ "такой фундаментальный, как и для Украины".

30 сентября на заседании Совбеза ООН Индия, а также Габон, Китай и Бразилия, воздержалась при голосовании за резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины. По данным западных СМИ, США хотят заручиться поддержкой Китая и Индии, чтобы усилить давление на президента РФ Владимира Путина и отговорить его от намерения применить ядерное оружие против Украины.

Моди 16 сентября встречался с Путиным в Узбекистане. Путин пообещал премьеру Индии, что Россия "сделает все, чтобы это [война в Украине] прекратилось как можно быстрее". Моди заявил главе Кремля, что сейчас "не эпоха войны".

Контекст:

Переговорный процесс о завершении войны между Украиной и Россией остановлен с весны. Как заявляли в Офисе президента Украины, причина в том, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом. После попытки аннексии части территорий Украины власти страны на уровне СНБО отказались от переговоров с РФ, пока там должность президента занимает Путин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Индия, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, международное право, война России против Украины, Нарендра Моди
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