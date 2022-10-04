Зеленский обсудил с премьером Индии псевдореферендумы, переговоры с РФ и пригласил его посетить Украину

Среди тем разговора – псевдореферендумы, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины в сентябре, возможность переговоров с РФ и двустороннее сотрудничество Украины и Индии, сказано в релизе.

"Президент отметил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, ничтожны и не меняют реальности. Владимир Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с нынешним президентом РФ", – отметили в Офисе президента.

Зеленский сказал Моди, что Украина всегда выступала за диалог и мирное урегулирование конфликта.

"Однако Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", – добавил он.

Также президент Украины поблагодарил премьера Индии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он упомянул заявление Моди о том, что сейчас не время для войны. Речь о словах, сказанных Моди президенту РФ Владимиру Путину 16 сентября во время саммита ШОС в Узбекистане.

Кроме того, два лидера говорили о глобальной продовольственной безопасности и ядерном шантаже России, Зеленский благодарил собеседника за гуманитарную помощь, которую Индия предоставила Украине.

"Отдельно президент Украины и премьер-министр Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН. В ходе разговора была отмечена обоюдная заинтересованность в углублении регулярных полномасштабных украинско-индийских контактов, а также в реализации задач повестки дня двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства. Глава государства возобновил приглашение премьер-министру Республики Индия посетить Украину с визитом", – добавили в ОП.