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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ведет с США переговоры о поставках ракет с большим радиусом действия – Маркарова

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Маркарова: Мы обсуждаем все виды вооружения, и мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Переговоры сейчас продолжаются
Маркарова: Мы обсуждаем все виды вооружения, и мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Переговоры сейчас продолжаются
Фото: Oksana Markarova / Facebook

Украина ведет с США переговоры о получении дальнобойных ракет к реактивным системам залпового огня. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью CNN 4 октября.

Так дипломат отреагировала на комментарий о том, что, по информации CNN, Украина, чтобы получить ракеты ATACMS, могла сделать США предложение, предусматривающее видимость для Вашингтона российских целей, которые украинские войска хотят поразить. Ведущий также спросил, что бы Маркарова ответила чиновникам, заявляющим, что Украина эффективно использует уже имеющиеся снаряды.

"Мы всегда благодарны нашим американским партнерам за все, что мы получили сегодня. И мы обсуждаем все виды вооружения, и мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Переговоры сейчас продолжаются", – сказала посол.

Она напомнила о массовых захоронениях и зверствах российских захватчиков на оккупированных территориях. Украине нужно освобождать их как можно быстрее, отметила дипломат.

Ведущий спросил, предоставят ли, по ее мнению, США Украине ракеты c дальностью около 200 миль (более 300 км). Маркарова ответила, что Украина надеется на получение таких снарядов.

"Мы покажем не только его эффективное применение, но и как ответственно его будут использовать", – подчеркнула она.

В ответ на вопрос о предоставлении США права контролировать цели Маркарова сказала: "Мы всегда сотрудничаем очень тесно со всеми нашими друзьями и союзниками. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн, где мы делимся большим количеством информации. Так что я не думаю, что между нашими двумя странами есть какое-то недоразумение".

Контекст:

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) предназначен для поражения целей, расположенных в глубине обороны противника на расстоянии до 300 км от места пуска. Для запуска ракеты используются модернизированные пусковые установки РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Сейчас США предоставляют Украине снаряды к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью около 80 км.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. 16 августа он выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS. 15 сентября лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена отказывает Украине в предоставлении таких ракет, опасаясь эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, переговоры, РСЗО, посольство Украины, Оксана Маркарова, ракетный комплекс, посол, ATACMS
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