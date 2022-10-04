Украина ведет с США переговоры о поставках ракет с большим радиусом действия – Маркарова

Маркарова: Мы обсуждаем все виды вооружения, и мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Переговоры сейчас продолжаются Фото: Oksana Markarova / Facebook

Так дипломат отреагировала на комментарий о том, что, по информации CNN, Украина, чтобы получить ракеты ATACMS, могла сделать США предложение, предусматривающее видимость для Вашингтона российских целей, которые украинские войска хотят поразить. Ведущий также спросил, что бы Маркарова ответила чиновникам, заявляющим, что Украина эффективно использует уже имеющиеся снаряды.

"Мы всегда благодарны нашим американским партнерам за все, что мы получили сегодня. И мы обсуждаем все виды вооружения, и мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Переговоры сейчас продолжаются", – сказала посол.

Она напомнила о массовых захоронениях и зверствах российских захватчиков на оккупированных территориях. Украине нужно освобождать их как можно быстрее, отметила дипломат.

Ведущий спросил, предоставят ли, по ее мнению, США Украине ракеты c дальностью около 200 миль (более 300 км). Маркарова ответила, что Украина надеется на получение таких снарядов.

"Мы покажем не только его эффективное применение, но и как ответственно его будут использовать", – подчеркнула она.

В ответ на вопрос о предоставлении США права контролировать цели Маркарова сказала: "Мы всегда сотрудничаем очень тесно со всеми нашими друзьями и союзниками. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн, где мы делимся большим количеством информации. Так что я не думаю, что между нашими двумя странами есть какое-то недоразумение".

“We are trying to liberate our own territories and defend our homes.” Ukraine's ambassador to the US @OMarkarova talks to @wolfblitzer about the country's latest efforts to defend from Russia. Watch here: pic.twitter.com/pyP4cX49Gp — CNN (@CNN) October 3, 2022