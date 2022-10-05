Арахамия о реакции в США на отказ Украины от переговоров с Путиным: Некоторые политики очень огорчились. Но это очень непопулярное мнение

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Все видят, что [президент РФ Владимир] Путин пошел уже на "полный беспредел" и надо будет с этим что-то делать. Они понимают, что пока, когда он не увидит реальных успехов наших ВСУ на фронте, он никак не сможет изменить мнение, и поэтому они говорят, что нет сейчас никакого альтернативного хода, кроме вооруженного освобождения нашей территории", – сказал нардеп.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
"Некоторые политики [в Соединенных Штатах] очень огорчились. Они спрашивают, а как тогда будет заканчиваться [война]… Но это очень непопулярное мнение в США", – отметил Арахамия.
Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечали отказом.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.
В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
Путин 30 сентября во время своей речи, посвященной незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
30 сентября Зеленский, реагируя на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.