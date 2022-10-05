Арахамия о реакции в США на отказ Украины от переговоров с Путиным: Некоторые политики очень огорчились. Но это очень непопулярное мнение

В США видят, что Путин пошел уже на "полный беспредел", отметил Арахамия (на фото) Фото: sluga-narodu.com

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Все видят, что [президент РФ Владимир] Путин пошел уже на "полный беспредел" и надо будет с этим что-то делать. Они понимают, что пока, когда он не увидит реальных успехов наших ВСУ на фронте, он никак не сможет изменить мнение, и поэтому они говорят, что нет сейчас никакого альтернативного хода, кроме вооруженного освобождения нашей территории", – сказал нардеп.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

"Некоторые политики [в Соединенных Штатах] очень огорчились. Они спрашивают, а как тогда будет заканчиваться [война]… Но это очень непопулярное мнение в США", – отметил Арахамия.