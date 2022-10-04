Путин, загнанный в угол, может быть довольно опасным и безрассудным – директор ЦРУ

По его словам, Путин должен быть обеспокоен не только тем, что происходит на поле боя в Украине, но и тем, что происходит "дома и в мире".

Он отметил, что, несмотря на февральское обещание Китая о "безграничной дружбе", Пекин отказался предложить военную поддержку, о которой просил Путин, и "сдерживал свой энтузиазм в отношении ведения Россией войны".

По словам Бернса, растущие проблемы РФ оставили ее президенту мало вариантов действий, что делает его потенциально более опасным.

"Путин, загнанный в угол, Путин, который чувствует себя спиной к стене, может быть довольно опасным и безрассудным", – сказал Бернс.