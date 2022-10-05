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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вернем к реальности". Ермак анонсировал возвращение территорий Украины, которые аннексировала РФ

Ермак: Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире
Ермак: Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 октября в Telegram назвал ничтожными решения российских властей об аннексии территорий Украины.

"Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире", – написал Ермак.

По его словам, "лучшее лекарство" для оккупантов – это Вооруженные силы Украины и высокоточное оружие.

"Вернем к реальности, заберем все свое", – подчеркнул глава ОП.

Контекст:

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ.

5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, аннексия, ВСУ, Андрей Ермак
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