"Вернем к реальности". Ермак анонсировал возвращение территорий Украины, которые аннексировала РФ

"Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире", – написал Ермак.
По его словам, "лучшее лекарство" для оккупантов – это Вооруженные силы Украины и высокоточное оружие.
"Вернем к реальности, заберем все свое", – подчеркнул глава ОП.
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ.
5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных территорий Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.