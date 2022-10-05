"Вернем к реальности". Ермак анонсировал возвращение территорий Украины, которые аннексировала РФ

Ермак: Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Ничтожные решения страны-террориста не стоят бумаги, на которой подписаны. Коллективный сумасшедший дом может и дальше жить в выдуманном мире", – написал Ермак.

По его словам, "лучшее лекарство" для оккупантов – это Вооруженные силы Украины и высокоточное оружие.

"Вернем к реальности, заберем все свое", – подчеркнул глава ОП.