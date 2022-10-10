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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов обратился к россиянам после атак: Вы можете пугать только послушное русское стадо

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По данным ВСУ, 10 октября российские оккупанты выпустили по Украине 75 ракет
По данным ВСУ, 10 октября российские оккупанты выпустили по Украине 75 ракет
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Российские обстрелы вызывают у украинцев не страх, а гнев. Так прокомментировал в Facebook атаки ракетами и дронами по городам Украины 10 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, атаки Кремля только усиливают ярость и презрение людей в Украине. А также желание уничтожать террористов, где бы они ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше.

"Вы можете пугать только послушное русское стадо. Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду победы и мести!" – написал Данилов.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0KSJgkGUrvha9pZPn5FZ7MJpLuqS7p5jBNYa29n4yoRb6UwHW6HbGJg5918SYd2N7l

Контекст:

Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетами. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО", – написал он.

Mассированным обстрелам со стороны РФ подверглись КиевЛьвовДнепр, ХмельницкийЖитомирХарьков и другие города. Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения

Теги: терроризм, СНБО, война России против Украины, ракеты, Алексей Данилов, российские оккупанты
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