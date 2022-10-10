Данилов обратился к россиянам после атак: Вы можете пугать только послушное русское стадо

По его словам, атаки Кремля только усиливают ярость и презрение людей в Украине. А также желание уничтожать террористов, где бы они ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше.

"Вы можете пугать только послушное русское стадо. Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду победы и мести!" – написал Данилов.