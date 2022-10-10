Данилов обратился к россиянам после атак: Вы можете пугать только послушное русское стадо

По его словам, атаки Кремля только усиливают ярость и презрение людей в Украине. А также желание уничтожать террористов, где бы они ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше.
"Вы можете пугать только послушное русское стадо. Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду победы и мести!" – написал Данилов.
Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетами. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежена нашей ПВО", – написал он.
Mассированным обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Харьков и другие города. Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения