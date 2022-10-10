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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области – ОВА

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Власти предупредили, что в Ивано-Франковской области могут быть проблемы с электроснабжением
Власти предупредили, что в Ивано-Франковской области могут быть проблемы с электроснабжением
Фото: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області / Facebook

Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли Ивано-Франковскую область, есть попадания по объектам критической инфраструктуры, сообщила в Facebook председатель Ивано-Франковской областной государственной (военной) администрации Светлана Онищук.

"Жители Ивано-Франковской области, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте фото, видео и предположения, не помогайте врагу", – призвала она. 

https://www.facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk/posts/207873308249562

Позже в видеообращении Онищук уточнила, что по региону оккупанты выпустили ракеты. 

"Если будут отключения электричества в нашей области, то наши службы работают в круглосуточном режиме и все неполадки сразу будет исправлены", – пообещала она. 

По данным Общественного, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры вблизи Бурштына. Погибших нет. 

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Facebook, что в городе остановили работу транспорта.

"По Украине наносятся массовые удары. Враг выпускает большое количество ракет, работает противовоздушная оборона. Но нужно понимать, что количество ракет очень велико, – написал Марцинкив. – Просьба ко всем предприятиям, учебным заведениям и другим заведениям максимально ограничить офлайн-режим, то есть максимально работать в онлайн-режиме в течение этих суток". 

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской областях.

Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анна Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.  

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.  

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: транспорт, Ивано-Франковск, ПВО, Ивано-Франковская область, электроснабжение, война России против Украины, ракеты, Руслан Марцинкив, инфраструктура, Ивано-Франковская ОГА, Светлана Онищук
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