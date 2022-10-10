Оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области – ОВА

Власти предупредили, что в Ивано-Франковской области могут быть проблемы с электроснабжением Фото: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області / Facebook

"Жители Ивано-Франковской области, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте фото, видео и предположения, не помогайте врагу", – призвала она.

Позже в видеообращении Онищук уточнила, что по региону оккупанты выпустили ракеты.

"Если будут отключения электричества в нашей области, то наши службы работают в круглосуточном режиме и все неполадки сразу будет исправлены", – пообещала она.

По данным Общественного, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры вблизи Бурштына. Погибших нет.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Facebook, что в городе остановили работу транспорта.

"По Украине наносятся массовые удары. Враг выпускает большое количество ракет, работает противовоздушная оборона. Но нужно понимать, что количество ракет очень велико, – написал Марцинкив. – Просьба ко всем предприятиям, учебным заведениям и другим заведениям максимально ограничить офлайн-режим, то есть максимально работать в онлайн-режиме в течение этих суток".