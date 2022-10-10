Оккупанты обстреляли Конотоп. В Сумской области перебои с электричеством

"В Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые", – написал чиновник.

По его словам, во всех районах области наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.