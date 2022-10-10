Метро в Киеве остановлено, станции работают в режиме укрытия – Кличко

"Подземные станции метрополитена работают как укрытия. Пассажиров метро сейчас не перевозит. Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации", – написал он.

Кличко подчеркнул, что угрозы новых ударов сохраняются, поэтому призвал не выезжать в город.