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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Метро в Киеве остановлено, станции работают в режиме укрытия – Кличко

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Киев утром 10 октября подвергся обстрелам со стороны РФ
Киев утром 10 октября подвергся обстрелам со стороны РФ
Фото: EPA

Из-за массированного ракетного обстрела утром 10 октября в Киеве остановлена работа метрополитена. Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Подземные станции метрополитена работают как укрытия. Пассажиров метро сейчас не перевозит. Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации", – написал он.

Кличко подчеркнул, что угрозы новых ударов сохраняются, поэтому призвал не выезжать в город.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid08jEAjhJZHgS2t5GVVHFyhqjT5AMCszhq6QWsTBnCuuVzNqti9R5wvY19Fa48d5FCl

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

В столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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