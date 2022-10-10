Оккупанты пытались попасть по "мосту Кличко" в Киеве

На видео заметно, что ракета попадает в склон возле самого моста, после этого мост повреждается взрывом снизу, с земли.

Издание также опубликовало фото, на котором видно, что основа моста цела, но оснастка получила серьезные повреждения.

Telegram-канал "Украина Online" опубликовал видео с другого ракурса. На нем видно, что на мосту в этот момент находился мужчина, который оказался на некотором расстоянии от места взрыва и, предположительно, не пострадал – он смог убежать.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также опубликовал видео последствий взрыва у моста.