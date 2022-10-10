Оккупанты пытались попасть по "мосту Кличко" в Киеве

На видео заметно, что ракета попадает в склон возле самого моста, после этого мост повреждается взрывом снизу, с земли.
Издание также опубликовало фото, на котором видно, что основа моста цела, но оснастка получила серьезные повреждения.
Telegram-канал "Украина Online" опубликовал видео с другого ракурса. На нем видно, что на мосту в этот момент находился мужчина, который оказался на некотором расстоянии от места взрыва и, предположительно, не пострадал – он смог убежать.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также опубликовал видео последствий взрыва у моста.
Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" по фамилии мэра Киева Виталия Кличко, открыт в мае 2019 года.
Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетами. Массированным обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Харьков и другие города.
Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.