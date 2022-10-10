Три российских ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы – минобороны

"С 8.33 до 9.02 10 октября специализированными структурами оборонного ведомства были выявлены три воздушные цели, которые летели в воздушном пространстве Республики Молдова", – сказано в сообщении.

Ракеты были обнаружены в районах населенных пунктов Рыбницы, Сорок и Флорешт. Ракеты также зафиксировали министерства обороны Румынии и Украины. Объекты двигались в сторону украинских населенных пунктов Могилев-Подольск, Вороновка и Черная.

"Цели представляли опасность для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, летающих в воздушном пространстве страны. Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии на города Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы", – говорится в заявлении.

В свою очередь министерство иностранных дел Молдовы в Telegram назвало нарушение воздушного пространства "чрезвычайно серьезным и прискорбным инцидентом", который вызывает "дополнительную напряженность".

"Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены", – подчеркнули в МИД.

В связи с нарушением воздушного пространства в МИД Молдовы срочно вызвали посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.