Три российских ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы – минобороны

"С 8.33 до 9.02 10 октября специализированными структурами оборонного ведомства были выявлены три воздушные цели, которые летели в воздушном пространстве Республики Молдова", – сказано в сообщении.
Ракеты были обнаружены в районах населенных пунктов Рыбницы, Сорок и Флорешт. Ракеты также зафиксировали министерства обороны Румынии и Украины. Объекты двигались в сторону украинских населенных пунктов Могилев-Подольск, Вороновка и Черная.
"Цели представляли опасность для инфраструктуры Молдовы и, в частности, для гражданских самолетов, летающих в воздушном пространстве страны. Минобороны во взаимодействии с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает атаки российской армии на города Украины, повлекшие за собой человеческие жертвы", – говорится в заявлении.
В свою очередь министерство иностранных дел Молдовы в Telegram назвало нарушение воздушного пространства "чрезвычайно серьезным и прискорбным инцидентом", который вызывает "дополнительную напряженность".
"Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо. Бомбардировки соседней страны должны быть немедленно прекращены", – подчеркнули в МИД.
В связи с нарушением воздушного пространства в МИД Молдовы срочно вызвали посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно,
Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
В столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.