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В РФ заявили о "следах" Украины в "терактах" в Приднестровье. В Украине назвали это "переводом стрелок"

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Приднестровье имеет статус автономии в Молдове
Приднестровье имеет статус автономии в Молдове
Фото: EPA (архив)

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в опубликованном 9 октября интервью ТАСС, что следы "терактов" в непризнанном Приднестровье в апреле – июне "ведут на Украину" и это якобы считают в Тирасполе.

По словам российского дипломата, украинские власти якобы "раскручивают тезис" об угрозе со стороны российских военных в Приднестровье, чтобы "спровоцировать молдавские власти на силовые действия".

Полищук сказал также, что в Кишиневе "понимают последствия разморозки конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации".

На заявление из МИД России отреагировал в Fаcebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума, и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, которая совершает террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия", – написал он.

Николенко подчеркнул, что "Украина всегда стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе и будет уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0q9rmJJRpmw3ZxRvw1kn1D72SXgDSQA3qYbnGhQnRAMGf6MET234m9DyZZgnYRzwcl

22 апреля на тот момент и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в Приднестровье прогремели несколько взрывов, 26 апреля Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, МИД России, взрывы, Олег Николенко, россияне
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