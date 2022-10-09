В РФ заявили о "следах" Украины в "терактах" в Приднестровье. В Украине назвали это "переводом стрелок"

По словам российского дипломата, украинские власти якобы "раскручивают тезис" об угрозе со стороны российских военных в Приднестровье, чтобы "спровоцировать молдавские власти на силовые действия".
Полищук сказал также, что в Кишиневе "понимают последствия разморозки конфликта на Днестре и не ведутся на подобные провокации".
На заявление из МИД России отреагировал в Fаcebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Заявление Полищука, как говорят в Киеве, не от большого ума, и перевести стрелки ему не удастся. Единственной силой, которая совершает террористические акты, ведет захватнические силовые действия, пытается расшатать внутриполитическую ситуацию в странах нашего региона, является Россия", – написал он.
Николенко подчеркнул, что "Украина всегда стояла и будет стоять на защите мира и процветания в регионе и будет уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы".
22 апреля на тот момент и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в Приднестровье прогремели несколько взрывов, 26 апреля Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".