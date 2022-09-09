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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российских войсках в Приднестровье растет дезертирство, а население не хочет подписывать контракты с армией РФ – ГУР

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Российский контингент в Приднестровье испытывает кадровые проблемы
Российский контингент в Приднестровье испытывает кадровые проблемы
Фото: novostipmr.com.

На фоне развязанной Россией войны против Украины отмечается рост количества случаев дезертирства в оперативной группе войск РФ в Приднестровье, а попытки военного командования РФ развернуть в этом молдавском регионе кампанию по вербовке контрактников не дают результата. Об этом 8 сентября в Telegram информирует Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

"Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и обеспечение жильем. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", – отмечается в сводке разведки.

Растущее количество дезертиров является проблемой для ВМ РФ еще и потому, что из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут привлечь необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших, отмечается в сообщении ГУР МО. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

Украинская разведка отмечает активизацию проведения учений личного состава российских войск в Приднестровье.

"Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи", – сказано в сообщении.

При этом в ГУР МО указали, что российские военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

РФ организовала вербовку наемников для войны в Украине в разных странах и регионах мира, в том числе в Сирии, Узбекистане, Кыргызстане и Беларуси.

На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну против Украины. Кроме того, на войну пытаются заманить железнодорожников и бездомных.

28 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР Минобороны Украины, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Теги: наемники, дезертирство
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