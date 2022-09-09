В российских войсках в Приднестровье растет дезертирство, а население не хочет подписывать контракты с армией РФ – ГУР

"Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и обеспечение жильем. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", – отмечается в сводке разведки.

Растущее количество дезертиров является проблемой для ВМ РФ еще и потому, что из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут привлечь необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших, отмечается в сообщении ГУР МО. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.

Украинская разведка отмечает активизацию проведения учений личного состава российских войск в Приднестровье.

"Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи", – сказано в сообщении.

При этом в ГУР МО указали, что российские военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.