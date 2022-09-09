В российских войсках в Приднестровье растет дезертирство, а население не хочет подписывать контракты с армией РФ – ГУР

"Местное население отказывается идти в российскую армию, даже несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и обеспечение жильем. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем более что многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо находятся в статусе пропавших без вести", – отмечается в сводке разведки.
Растущее количество дезертиров является проблемой для ВМ РФ еще и потому, что из-за ограниченного количества военного контингента россияне не могут привлечь необходимый ресурс для поиска и возвращения пропавших, отмечается в сообщении ГУР МО. Кроме этого, наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта.
Украинская разведка отмечает активизацию проведения учений личного состава российских войск в Приднестровье.
"Учитывая опыт боевых действий в Украине, в программу подготовки внесены существенные коррективы. В частности, увеличено количество занятий с подразделениями тылового обеспечения и военно-медицинской помощи", – сказано в сообщении.
При этом в ГУР МО указали, что российские военные снабжаются техникой, медикаментами, индивидуальными перевязочными пакетами и резиновыми жгутами исключительно советского образца.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
РФ организовала вербовку наемников для войны в Украине в разных странах и регионах мира, в том числе в Сирии, Узбекистане, Кыргызстане и Беларуси.
На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну против Украины. Кроме того, на войну пытаются заманить железнодорожников и бездомных.
28 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР Минобороны Украины, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.