Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области остаются без электроэнергии из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры – ГСЧС

По его словам, попадания в гражданские объекты и структуры жизнеобеспечения произошли в восьми областях страны. По предварительным данным ГСЧС, погибли восемь человек, 36 ранены.

Повреждения электросетей привели к обесточиванию четырех областей – Львовской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Последствия атак сейчас ликвидируют более 1 тыс. спасателей и 120 единиц техники, проинформировал спикер.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город полностью обесточен, нет электроэнергии, нет подачи воды.

"Мы остановили метрополитен, эвакуировали людей... Сейчас метрополитен работает в качестве укрытия", – сообщил городской голова.