Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области остаются без электроэнергии из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры – ГСЧС

По его словам, попадания в гражданские объекты и структуры жизнеобеспечения произошли в восьми областях страны. По предварительным данным ГСЧС, погибли восемь человек, 36 ранены.
Повреждения электросетей привели к обесточиванию четырех областей – Львовской, Полтавской, Сумской и Харьковской. Последствия атак сейчас ликвидируют более 1 тыс. спасателей и 120 единиц техники, проинформировал спикер.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город полностью обесточен, нет электроэнергии, нет подачи воды.
"Мы остановили метрополитен, эвакуировали людей... Сейчас метрополитен работает в качестве укрытия", – сообщил городской голова.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева,
Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны.