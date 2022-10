"Путин не понимает, что волю украинского народа не сломить". Премьер Нидерландов прокомментировал удары РФ по Украине

Opnieuw terroriseert Poetin massaal onschuldige burgers in Kyiv en andere steden in * . NL veroordeelt deze afschuwelijke daden. Poetin lijkt niet te begrijpen dat de wil van de Oekraïense bevolking niet te breken is. Oekraïne blijft vastberaden, en wij blijven Oekraïne steunen.