Ракетные удары по Украине россияне планировали еще с начала октября – ГУР

По данным украинской разведки, в воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к массированным ракетным обстрелам. Целями были определены объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

8 октября на аэродром Оленья с аэродрома Энгельс были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые снарядили крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".

Основной целью страны-террориста было уничтожение теплоэлектростанций, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, подчеркивают в ГУР МО.