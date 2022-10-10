Ракетные удары по Украине россияне планировали еще с начала октября – ГУР

По данным украинской разведки, в воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к массированным ракетным обстрелам. Целями были определены объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.
8 октября на аэродром Оленья с аэродрома Энгельс были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые снарядили крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами "Калибр".
Основной целью страны-террориста было уничтожение теплоэлектростанций, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, подчеркивают в ГУР МО.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской,
Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской,
Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения "терактов" на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".