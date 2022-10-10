Кировоградская ОВА сообщила о взрывах в районе Кропивницкого

"Над Кропивницким районом взрывы. На место выехали соответствующие службы. Подробности – позже. Прошу, не покидайте укрытия!" – написал чиновник около 8.30.

Информации о последствиях обстрела Кропивницкого района пока не поступало.

Как сообщает "Суспільне. Кропивницький", Райкович призвал жителей региона не паниковать в случае перебоев с электроснабжением и сообщать о неполадках местным властям.

С 7.02 в Кировоградской области объявлена воздушная тревога.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.