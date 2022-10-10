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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Эстонии готовят резолюцию о признании России страной-террористом

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Россия ударила ракетами по украинским городам
Россия ударила ракетами по украинским городам
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

В парламенте Эстонии обсудят признание России страной-террористом после массированных ракетных атак РФ по Украине. Об этом сообщил глава комитета парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон в Twitter.

"Завтра парламент Эстонии представит резолюцию, в которой российский режим будет назван террористическим. Пожалуйста, поддержите нас!" — написал он.

Политик отметил, что сегодняшнее утро в очередной раз подтверждает, что Россия является террористическим государством. "Мир/ООН должны действовать соответственно", – подчеркнул Михкельсон.

Михкельсон перепостил фотографии и видео последствий обстрелов украинских городов.

"Россия прямо сейчас терроризирует Украину массированными ракетными обстрелами. Киев, Днепр и так далее в качестве мишеней. Это ответ на Керченский мост. Ожидайте ядерных испытаний", – также написал он.

Он добавил, что Эстония никогда не перестанет поддерживать Украину. Так он ответил на твит Министерства обороны Украины, в котором говорится: "Мы. Никогда. Не. Сдадимся".

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.

Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетамиМассированным обстрелам со стороны РФ подверглись КиевЛьвовДнепр, Хмельницкий, ЖитомирХарьков и другие города.

Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.

Теги: Россия, терроризм, Эстония, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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