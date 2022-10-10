В Эстонии готовят резолюцию о признании России страной-террористом

"Завтра парламент Эстонии представит резолюцию, в которой российский режим будет назван террористическим. Пожалуйста, поддержите нас!" — написал он.
Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2— Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022
Политик отметил, что сегодняшнее утро в очередной раз подтверждает, что Россия является террористическим государством. "Мир/ООН должны действовать соответственно", – подчеркнул Михкельсон.
This morning confirms (again) that Russia is a terrorist state. The World/UN must act accordingly.— Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022
Михкельсон перепостил фотографии и видео последствий обстрелов украинских городов.
"Россия прямо сейчас терроризирует Украину массированными ракетными обстрелами. Киев, Днепр и так далее в качестве мишеней. Это ответ на Керченский мост. Ожидайте ядерных испытаний", – также написал он.
Russia is terroriZing Ukraine right now with the massive rocket attacks. Kyiv, Dnipro etc. as targets. This is response to #KerchBridge. Expect the nuclear test.— Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022
Он добавил, что Эстония никогда не перестанет поддерживать Украину. Так он ответил на твит Министерства обороны Украины, в котором говорится: "Мы. Никогда. Не. Сдадимся".
We. Will. Never. Stop. Supporting. Ukraine. https://t.co/H2FmWUO3sA— Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
9 октября в Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством – спонсором терроризма.
Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетами. Массированным обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Харьков и другие города.
Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.