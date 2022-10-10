В Эстонии готовят резолюцию о признании России страной-террористом

"Завтра парламент Эстонии представит резолюцию, в которой российский режим будет назван террористическим. Пожалуйста, поддержите нас!" — написал он.

Parliament of Estonia will introduce tomorrow a resolution that will call Russia’s regime as a terrorist one. Please follow us! https://t.co/FBy4W1MPL2 — Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022

Политик отметил, что сегодняшнее утро в очередной раз подтверждает, что Россия является террористическим государством. "Мир/ООН должны действовать соответственно", – подчеркнул Михкельсон.

This morning confirms (again) that Russia is a terrorist state. The World/UN must act accordingly. — Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022

Михкельсон перепостил фотографии и видео последствий обстрелов украинских городов.

"Россия прямо сейчас терроризирует Украину массированными ракетными обстрелами. Киев, Днепр и так далее в качестве мишеней. Это ответ на Керченский мост. Ожидайте ядерных испытаний", – также написал он.

Russia is terroriZing Ukraine right now with the massive rocket attacks. Kyiv, Dnipro etc. as targets. This is response to #KerchBridge. Expect the nuclear test. — Marko Mihkelson (@markomihkelson) October 10, 2022

Он добавил, что Эстония никогда не перестанет поддерживать Украину. Так он ответил на твит Министерства обороны Украины, в котором говорится: "Мы. Никогда. Не. Сдадимся".