В Конгресс США внесли законопроекты о признании России спонсором терроризма

По его словам, в верхнюю палату парламента США внесли законопроекты сенатора Линдси Грэма (Республиканская партия) и конгрессмена Теда Лиу (Демократическая партия), которыми предлагается официально признать Россию спонсором терроризма.

Также в Конгресс внесли и законопроект конгрессмена Стива Коэна (Демократическая партия) о признании действий России в Украине геноцидом.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

В то же время против того, чтобы огласить РФ страной – спонсором терроризма, выступает президент США Джо Байден. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира.

В свою очередь администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные оглашению ее страной – спонсором терроризма, заявлял представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Украина продолжит настаивать на признании России государством – спонсором терроризма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 сентября. "То, что в данный момент администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято", – отметил он.