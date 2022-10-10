От российских ракетных ударов в Украине повреждены 11 объектов инфраструктуры – Шмыгаль

По его словам, возможны временные перебои с электричеством, водоснабжением, связью.
"Главная цель этих военных преступников – посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты", – отметил премьер.
Он также выразил благодарность спасателям и медикам, которые спасают жизни людей, а также энергетикам, которые оперативно восстанавливают электроснабжение городов.
Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетами. Массированным обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир, Харьков и другие города.
Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.
Советник министра внутренних дел Украины Марьяна Рева заявила о 10 погибших и около 60 раненых.