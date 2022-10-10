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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От российских ракетных ударов в Украине повреждены 11 объектов инфраструктуры – Шмыгаль

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Россияне ударили ракетами по Украине
Россияне ударили ракетами по Украине
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

По состоянию на 11.00 10 октября повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, возможны временные перебои с электричеством, водоснабжением, связью.

"Главная цель этих военных преступников – посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты", – отметил премьер.

Он также выразил благодарность спасателям и медикам, которые спасают жизни людей, а также энергетикам, которые оперативно восстанавливают электроснабжение городов.

Контекст:

Утром 10 октября российские оккупанты обстреляли территорию Украины 75 ракетамиМассированным обстрелам со стороны РФ подверглись КиевЛьвовДнепр, Хмельницкий, ЖитомирХарьков и другие города.

Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.

Советник министра внутренних дел Украины Марьяна Рева заявила о 10 погибших и около 60 раненых.

Теги: электричество, водоснабжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Денис Шмыгаль
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