От российских ракетных ударов в Украине повреждены 11 объектов инфраструктуры – Шмыгаль

По его словам, возможны временные перебои с электричеством, водоснабжением, связью.

"Главная цель этих военных преступников – посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Все службы работают на местах, мы оперативно восстанавливаем нашу инфраструктуру. Сделаем все, чтобы как можно быстрее восстановить все объекты", – отметил премьер.

Он также выразил благодарность спасателям и медикам, которые спасают жизни людей, а также энергетикам, которые оперативно восстанавливают электроснабжение городов.