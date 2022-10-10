"Дополнительная военная помощь уже в пути". Боррель отреагировал на обстрел Украины со стороны РФ

"Глубоко шокирован российской атакой против гражданского населения в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в XXI веке. Самым решительным образом осуждаю их", – написал Боррель.

Он заверил, что Европейский союз продолжит поддерживать Украину.

"Дополнительная военная помощь от ЕС уже в пути", – добавил глава европейской дипломатии.

Никаких деталей о новом пакете помощи Боррель не привел.