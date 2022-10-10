"Дополнительная военная помощь уже в пути". Боррель отреагировал на обстрел Украины со стороны РФ

"Глубоко шокирован российской атакой против гражданского населения в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в XXI веке. Самым решительным образом осуждаю их", – написал Боррель.
Он заверил, что Европейский союз продолжит поддерживать Украину.
"Дополнительная военная помощь от ЕС уже в пути", – добавил глава европейской дипломатии.
Никаких деталей о новом пакете помощи Боррель не привел.
Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022
Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.
We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.