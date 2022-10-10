Путин подтвердил умышленные удары по энергоструктуре Украины и пригрозил новыми

"По предложению минобороны и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", – заявил он.

Российский президент добавил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз", пишет РБК.