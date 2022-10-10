Украинцев предупредили о веерных отключениях света из-за атак России. В Киеве и области уже есть графики

"Россияне продолжают терроризм. Применяют авиацию и множество ракет по объектам критической инфраструктуры для уничтожения энергообеспечения страны! Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов", – отметил он.
По словам Тимошенко, под прицелом оказались энергообъекты от Львова до Запорожья, Днепра и Винницы, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областей, а также в целом весь юг, что может повлиять на стабильность энергообеспечения.
Он также отметил, что профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.
Прес-служба "Укрэнерго" в Telegram отметила, что в городах и населенных пунктах Украины возможны перебои с энергопитанием, однако энергетики оперативно работают над устранением повреждений.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram, что в результате обстрелов российскими оккупантами утром 10 октября объектов критической инфраструктуры в столице и Киевской области применяются графики аварийного отключения электроснабжения.
"Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы", – сказал мэр.
Кличко также заявил, что "Киевводоканал" работает в центре столицы, чтобы ликвидировать поврежденную водопроводную сеть, но давление в сети уже нормализовано.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
В столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Позже стало известно, что количество погибших в результате обстрелов увеличилось до 10 человек.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и по плану Генштаба РФ.