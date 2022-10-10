Украинцев предупредили о веерных отключениях света из-за атак России. В Киеве и области уже есть графики

По словам Виталия Кличко, в Киеве и Киевской области применяются графики аварийного отключения электроснабжения Фото: pixabay.com

"Россияне продолжают терроризм. Применяют авиацию и множество ракет по объектам критической инфраструктуры для уничтожения энергообеспечения страны! Уже однозначно понятно, что большая часть ракет попала в энергосистемы разных городов", – отметил он.

По словам Тимошенко, под прицелом оказались энергообъекты от Львова до Запорожья, Днепра и Винницы, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областей, а также в целом весь юг, что может повлиять на стабильность энергообеспечения.

Он также отметил, что профильные службы прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.

Прес-служба "Укрэнерго" в Telegram отметила, что в городах и населенных пунктах Украины возможны перебои с энергопитанием, однако энергетики оперативно работают над устранением повреждений.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в Telegram, что в результате обстрелов российскими оккупантами утром 10 октября объектов критической инфраструктуры в столице и Киевской области применяются графики аварийного отключения электроснабжения.

"Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы", – сказал мэр.

Кличко также заявил, что "Киевводоканал" работает в центре столицы, чтобы ликвидировать поврежденную водопроводную сеть, но давление в сети уже нормализовано.