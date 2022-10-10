"Нужно снять все ограничения на поставки оружия Киеву". Чехия осудила российскую ракетную атаку по Украине

РФ нанесла удары по Киеву и более чем 10 другим городам Украины Фото: EPA

"Сегодняшнее варварское нападение является еще одним доказательством цинизма и трусости российского режима. Россия продолжает совершать преступления на территории Украины. Чехия продолжит добиваться создания специального судебного трибунала, который привлечет к ответственности всех представителей России, причастных к преступлениям", – сказано в заявлении.

В чешском МИД добавили, что продолжат "помогать Украине и ее гражданам в их справедливой защите от российской агрессии и борьбе за освобождение всех оккупированных территорий".

"Мы призываем всех, для кого свобода, взаимное уважение, суверенитет, сотрудничество, мирное сосуществование и уважение к человеческой жизни являются основополагающими элементами международных отношений. Россия их сегодня опять растоптала", – заключили в ведомстве.

В свою очередь замминистра иностранных дел Чешской Республики Ярослав Курфюрст на встрече с представителями украинских средств массовой информации выступил за полную отмену любых ограничений на поставки оружия Украине.

"Россия использует террористические методы. Должны быть сняты любые существующие ограничения на поставки оружия Украине. Настало время для еще большей поддержки Украины", – цитирует чиновника "Европейская правда".

Замглавы минобороны Чехии Томаш Копечны при этом высказал мнение, что эти ограничения были ненужными с самого начала.