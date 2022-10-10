Оккупанты нанесли ракетные удары по критической и гражданской инфраструктуре Киевской области. Есть погибшие и пострадавшие

"Удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре. Есть пострадавшие – люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей", – написал Кулеба.
В видеообращении он уточнил, что среди гражданского населения есть жертвы. Их количество он не назвал.
Часть ракет сбила система противовоздушной обороны. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов уточнил в Telegram, что это произошло в Обуховском и Фастовском районах. Также ракеты сбили над Бучанским районом, написал в Facebook мэр города Анатолий Федорук.
Небытов сообщил, что под ракетный удар попали Вышгородский, Броварской и Обуховский районы.
В результате обстрела одного из сел в Вышгородском районе повреждено восемь домов, написал он.
В Броварском районе повреждена инфраструктура одного села, сообщил начальник полиции Киевской области. По его данным, погиб один человек.
В Обуховском районе в результате ракетных ударов пострадало шесть человек, один находится в тяжелом состоянии, написал Небытов.
Полиция Киевской области уточнила в Facebook, что в Обуховском районе под ударом оказалось несколько населенных пунктов. Повреждено более 20 домов.
Кулеба предупредил, что в области возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Он призвал жителей региона запастись водой и зарядить телефоны.
"Будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места попаданий", – призвал он.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ровенской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Львовская, Сумская, Полтавская и Харьковская области из-за попаданий в объекты критической инфраструктуры остаются без электроэнергии, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анна Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз".