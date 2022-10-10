Оккупанты нанесли ракетные удары по критической и гражданской инфраструктуре Киевской области. Есть погибшие и пострадавшие

"Удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре. Есть пострадавшие – люди находятся под завалами. На местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей", – написал Кулеба.

В видеообращении он уточнил, что среди гражданского населения есть жертвы. Их количество он не назвал.

Часть ракет сбила система противовоздушной обороны. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов уточнил в Telegram, что это произошло в Обуховском и Фастовском районах. Также ракеты сбили над Бучанским районом, написал в Facebook мэр города Анатолий Федорук.

Небытов сообщил, что под ракетный удар попали Вышгородский, Броварской и Обуховский районы.

В результате обстрела одного из сел в Вышгородском районе повреждено восемь домов, написал он.

В Броварском районе повреждена инфраструктура одного села, сообщил начальник полиции Киевской области. По его данным, погиб один человек.

В Обуховском районе в результате ракетных ударов пострадало шесть человек, один находится в тяжелом состоянии, написал Небытов.

Полиция Киевской области уточнила в Facebook, что в Обуховском районе под ударом оказалось несколько населенных пунктов. Повреждено более 20 домов.

Кулеба предупредил, что в области возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением. Он призвал жителей региона запастись водой и зарядить телефоны.

"Будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места попаданий", – призвал он.