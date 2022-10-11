"Вот это я понимаю, ответ". Арестович отреагировал на ракетные обстрелы Украины российскими ракетами

Героиня полотна, которая, вероятно, воплощает Украину, изображена в венке из красных маков и с нимбом над головой, на шее у нее трезубец. Она показывает средние пальцы обеими руками.

"Не дождетесь", – написал Арестович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)

"Вот это я понимаю, ответ", – прокомментировала подписчица roenko869.

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