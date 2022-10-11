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11 октября, 2022
 
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"Вот это я понимаю, ответ". Арестович отреагировал на ракетные обстрелы Украины российскими ракетами

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Арестович: Не дождетесь
Арестович: Не дождетесь
Фото: alexey.arestovich / Instagram

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 11 октября в Instagram опубликовал портрет украинки, которую со всех сторон обстреливают ракеты.

Героиня полотна, которая, вероятно, воплощает Украину, изображена в венке из красных маков и с нимбом над головой, на шее у нее трезубец. Она показывает средние пальцы обеими руками.

"Не дождетесь", – написал Арестович.

"Вот это я понимаю, ответ", – прокомментировала подписчица roenko869.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 до $700 млн.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Количество погибших вследствие массированной ракетной атаки российских войск на Украину 10 октября по состоянию на 7.00 11 октября – 19 человек. 

Теги: Россия, Украина, война, Алексей Арестович, советник, обстрелы, трезубец, война России против Украины, ракеты
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