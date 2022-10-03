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03 октября, 2022
 
Новости

"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине

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Макаревич: Никакой народ никогда не шел никого завоевывать сам по себе
Макаревич: Никакой народ никогда не шел никого завоевывать сам по себе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский музыкант Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 2 октября в Facebook высказался о россиянах и их лидере – президенте Владимире Путине.

"Если весь мир не в состоянии остановить одного человека, – боюсь, он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем", – написал музыкант.

"Проблема не в одном человеке. Проблема не в Путине, проблема с народом..." – прокомментировал подписчик Anar Zhauyrov.

"Никакой народ никогда не шел никого завоевывать сам по себе. Народ всегда вели", – ответил ему Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid022eumzKESYR4Fwc6wNTv8iyCn2tuz4ctgPtbxbHA2nvtZnn26zXDB8QpwP2NfMgo7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Андрей Макаревич, война России против Украины, президент, музыкант, россияне
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