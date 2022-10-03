"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине

"Если весь мир не в состоянии остановить одного человека, – боюсь, он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем", – написал музыкант.
"Проблема не в одном человеке. Проблема не в Путине, проблема с народом..." – прокомментировал подписчик Anar Zhauyrov.
"Никакой народ никогда не шел никого завоевывать сам по себе. Народ всегда вели", – ответил ему Макаревич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.