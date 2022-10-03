"Он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем". Макаревич высказался о Путине

Макаревич: Никакой народ никогда не шел никого завоевывать сам по себе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Если весь мир не в состоянии остановить одного человека, – боюсь, он заслуживает всего, что может произойти в дальнейшем", – написал музыкант.

"Проблема не в одном человеке. Проблема не в Путине, проблема с народом..." – прокомментировал подписчик Anar Zhauyrov.

"Никакой народ никогда не шел никого завоевывать сам по себе. Народ всегда вели", – ответил ему Макаревич.

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