"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины

"87%, 93%, 98% – это прям очень хорошо. А кого там тогда бомбили? Физиноагент", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: четыре дня люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и на рынках в палатках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты. США,

Евросоюз, Казахстан, Турция и Сербия уже заявили, что, наоборот, не признают российские псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.