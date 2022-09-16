"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео

"Иноагент написал", – отметил он в подписи к ролику.

Макаревич аккомпанировал себе на гитаре.

"Поэты недолго жили,

Долго не получалось:

Кто умер, кого убили,

Как правило так случалось", – так начинается композиция.

В песне Макаревич упоминает власть и взаимоотношения поэтов с ней.

"Ах, как мы гуляли, ах, как мы плевали

Власти в свиное рыло!

И просто невероятно

Звенели, не рвались нити!

Поэт защищен стократно,

Поскольку он беззащитен", – спел Макаревич.