"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео

"Иноагент написал", – отметил он в подписи к ролику.
Макаревич аккомпанировал себе на гитаре.
"Поэты недолго жили,
Долго не получалось:
Кто умер, кого убили,
Как правило так случалось", – так начинается композиция.
В песне Макаревич упоминает власть и взаимоотношения поэтов с ней.
"Ах, как мы гуляли, ах, как мы плевали
Власти в свиное рыло!
И просто невероятно
Звенели, не рвались нити!
Поэт защищен стократно,
Поскольку он беззащитен", – спел Макаревич.
2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.