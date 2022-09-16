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16 сентября, 2022
 
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"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео

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Макаревич: Иноагент написал
Макаревич: Иноагент написал
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский музыкант Андрей Макаревич, которого в РФ признали "иноагентом", 15 сентября в Facebook опубликовал ролик, в котором перед камерой исполнил песню о поэтах.

"Иноагент написал", – отметил он в подписи к ролику.

Макаревич аккомпанировал себе на гитаре.

"Поэты недолго жили,
Долго не получалось:
Кто умер, кого убили,
Как правило так случалось", – так начинается композиция.

В песне Макаревич упоминает власть и взаимоотношения поэтов с ней.

"Ах, как мы гуляли, ах, как мы плевали
Власти в свиное рыло!
И просто невероятно
Звенели, не рвались нити!
Поэт защищен стократно,
Поскольку он беззащитен", – спел Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/videos/603686684762265/

Контекст:

2 сентября издание "Медуза" со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте российского минюста (в Украине он недоступен), сообщило, что Макаревич, а также граждане РФ, в числе которых журналистка Катерина Гордеева, бизнесмен Борис Зимин, юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов и политолог Федор Крашенинников, названы "иноагентами". В этот список также внесен украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии против нее России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Теги: Россия, Владимир Путин, музыка, оппозиция, Андрей Макаревич, поэт, видео, музыкант, ролик
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