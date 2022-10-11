Массированная ракетная атака на Украину стоила России от $400 до $700 млн – Forbes

10 октября Россия массово запустила по Украине высокоточные дорогостоящие ракеты, чего не делала уже давно Фото: mil.ru

Замминистра обороны Анна Маляр уточняла, что 10 октября РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В "Forbes Украина" исходят из того, что на 17.00 было известно о 24 использованных оккупантами дронах (на самом деле их было больше. – "ГОРДОН") и оценивают их общую стоимость в "несколько миллионов долларов".

Для расчета стоимости этих ракет журналисты использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, "Калибр" – $6,5 млн, "Искандер" – $3 млн, "Оникс" – $1,25 млн, Х-22 – $1 млн.

В "Forbes Украина" уточнили, что оценивают стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, потому что пока неизвестно точное количество ракет каждого типа.

Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С". Расчет стоимости в издании, как указывается, осуществили на основе предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, «Торнадо-С»), а остальные были направлены на создание "перегрузки украинской ПВО", чтобы снизить эффективность ее работы.

В издании отметили, что при поступлении дополнительной информации оценка российских расходов на атаку может быть уточнена.

26 марта, когда Россия выпустила по Украине не менее 70 ракет, их общая стоимость оценивалась изданием The Insider в $340 млн без учета расходов на логистику.

За выходные 25–26 июня оккупанты использовали для удара по Украине от 60 до 80 ракет разных типов. Этот "залп", по оценкам Forbes Украина, обошелся России в сумму от $150 до $220 млн.