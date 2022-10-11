В Харьковской области полностью восстановили энергоснабжение. В Харькове без света один район – "Харьковоблэнерго"

В Харьковской области к вечеру 10 октября наладили электроснабжение после ракетных ударов оккупантов Фото: depositphotos.com

В Харькове утром 10 октября было зафиксировано три ракетных удара. сообщал в Telegram мэр города Игорь Терехов. После них в городе начались перебои со светом.

В результате Харьков оказался полностью обесточен, наземный электротранспорт и метро были остановлены. Были обесточены и остались без света и часть населенных пунктов области.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о значительном повреждении ряда инфраструктурных объектов.