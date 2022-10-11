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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области полностью восстановили энергоснабжение. В Харькове без света один район – "Харьковоблэнерго"

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В Харьковской области к вечеру 10 октября наладили электроснабжение после ракетных ударов оккупантов
В Харьковской области к вечеру 10 октября наладили электроснабжение после ракетных ударов оккупантов
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 19.30 10 октября в Харькове частично нет света в Шевченковском районе, остальные районы и Харьковская область подключены к энергоснабжению. Эту информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе АО "Харьковоблэнерго".

В Харькове утром 10 октября было зафиксировано три ракетных удара. сообщал в Telegram мэр города Игорь Терехов. После них в городе начались перебои со светом.

В результате Харьков оказался полностью обесточен, наземный электротранспорт и метро были остановлены. Были обесточены и остались без света и часть населенных пунктов области.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о значительном повреждении ряда инфраструктурных объектов.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС Украины, на 21.00 10 октября, погибло 14 человек, ранены и травмированы 97 человек, более 1300 населенных пунктов по стране оставались обесточенными..

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО..

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, электричество, Харьковская область, ПВО, электроэнергия, электроснабжение, энергосбережение, Харьковоблэнерго, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, удары, ракета, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, энергосистема, российские оккупанты
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