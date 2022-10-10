Зеленский о последствиях ракетных обстрелов Украины: Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала

Зеленский держит на контроле восстановление инфраструктуры Украины после массового ракетного удара оккупантов 10 октября Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии. Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала. Кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения", – рассказал Зеленский.

Президент также остановился на важности уменьшения потребления электроэнергии в Украине в пиковое время – с 17.00 до 22.00.

"Это облегчит нагрузку на нашу энергосистему и снизит потребность в аварийных отключениях", – добавил глава государства.