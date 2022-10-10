Зеленский о последствиях ракетных обстрелов Украины: Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала

"Враг нанес урон нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии. Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала. Кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения", – рассказал Зеленский.
Президент также остановился на важности уменьшения потребления электроэнергии в Украине в пиковое время – с 17.00 до 22.00.
"Это облегчит нагрузку на нашу энергосистему и снизит потребность в аварийных отключениях", – добавил глава государства.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа.
Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.