Герус призвал украинцев экономить электричество в вечернее время и сообщил, что стоит отключить от сети

"Сегодня в 18:00 начнется вечерний пик потребления электроэнергии, который продлится до 23:00. Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики. Сегодня РФ (российские фашисты) нанесли ракетные удары по большому количеству электростанций и подстанций. В некоторых регионах временно отсутствует электроэнергия, а в некоторых введены графики аварийных отключений (так называемые веерные отключения)", – написал он.

Герус отметил, что, если украинцы постараются использовать меньше электроэнергии в этот промежуток времени, это заметно поможет энергетической системе и уменьшит потребность в аварийных отключениях.

Депутат перечислил домашние приборы, которые потребляют больше всего энергии. Это электрообогреватели, бойлеры, кухонная электроплита, микроволновка, стиральная машина, электрический духовой шкаф, электрочайник или кофеварка, утюг, посудомоечная машина, кондиционер, зарядные устройства, пылесос, компьютер, телевизор.

Он призвал минимизировать вечером использование таких приборов, а также более экономно использовать электрическое освещение. По его словам, потребность в экономии электричества будет наблюдаться в ближайшие несколько дней.

"Вместе с тем энергетики уже работают над тем, чтобы обеспечить стабильную, надежную и бесперебойную работу энергосистемы", – заверил он.