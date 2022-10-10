Кличко уточнил количество жертв и пострадавших от ракетного удара по Киеву

По его словам, всего 51 человек пострадал, из них 41 госпитализирован в городские больницы.
Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщал предварительную информацию о восьми погибших. Позже помощник главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона уточнила, что жертв в столице меньше, чем предполагалось.
Всего Рева сообщила минимум о 10 погибших и более 60 раненых от ракетных ударов по всей стране.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого,
Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.