Кличко уточнил количество жертв и пострадавших от ракетного удара по Киеву

По его словам, всего 51 человек пострадал, из них 41 госпитализирован в городские больницы.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщал предварительную информацию о восьми погибших. Позже помощник главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона уточнила, что жертв в столице меньше, чем предполагалось.

Всего Рева сообщила минимум о 10 погибших и более 60 раненых от ракетных ударов по всей стране.