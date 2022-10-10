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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко уточнил количество жертв и пострадавших от ракетного удара по Киеву

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За утро РФ выпустила по Украине 83 ракеты
За утро РФ выпустила по Украине 83 ракеты
Фото: ДСНС України / Facebook

Жертвами ракетного удара по Киеву стали пять человек. Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram.

По его словам, всего 51 человек пострадал, из них 41 госпитализирован в городские больницы.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщал предварительную информацию о восьми погибших. Позже помощник главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона уточнила, что жертв в столице меньше, чем предполагалось.

Всего Рева сообщила минимум о 10 погибших и более 60 раненых от ракетных ударов по всей стране.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкого,
ЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

Теги: Киев, Виталий Кличко, раненые, жертвы, война России против Украины
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