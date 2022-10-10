Движение поездов на всех линиях метро Киева возобновлено – Кличко

Также возобновил работу пересадочный узел станций метро "Театральная" – "Золотые ворота".

"Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой необходимости не едьте сегодня в город", – заявил мэр.

Кличко напомнил, что подземные станции метро работают и как укрытие.

Ранее из-за массированного ракетного обстрела утром 10 октября в Киеве была остановлена работа метрополитена. По словам Виталия Кличко, все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.