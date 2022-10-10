Движение поездов на всех линиях метро Киева возобновлено – Кличко

Также возобновил работу пересадочный узел станций метро "Театральная" – "Золотые ворота".
"Призываю жителей города не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила военного положения! Без острой необходимости не едьте сегодня в город", – заявил мэр.
Кличко напомнил, что подземные станции метро работают и как укрытие.
Ранее из-за массированного ракетного обстрела утром 10 октября в Киеве была остановлена работа метрополитена. По словам Виталия Кличко, все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
В столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало. Позже стало известно, что количество погибших в результате обстрелов увеличилось до 10 человек.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.