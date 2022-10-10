В Запорожье за два дня жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов стали 16 человек – городские власти

"Количество людей, погибших от рашистских атак по Запорожью, продолжает увеличиваться. По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня известно о 14 погибших и 74 раненых от вчерашней ночной атаки по многоэтажному зданию и частному сектору. [...] По состоянию на 10.00 известно о двух погибших и 23 раненых от сегодняшних ночных обстрелов многоквартирного дома", – написал он.

Куртев отметил, что поисково-спасательные работы еще продолжаются.

"16 мирных погибших и почти 100 мирных раненых только за два последних дня. Вот такое оно, лицо мерзкой страны-террориста, которая только и может убивать спящих гражданских людей", – заявил он.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что ночью 10 октября оккупанты выпустили по областному центру семь ракет, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно об одном погибшем в результате обстрела Запорожья ночью 10 октября.