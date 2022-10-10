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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье за два дня жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов стали 16 человек – городские власти

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Удар 10 октября оккупанты нанесли ночью
Удар 10 октября оккупанты нанесли ночью
Фото: Анатолій Куртєв. Секретар Запорізької міської ради / Telegrаm

9-го и 10 октября ракетные удары российских оккупантов по Запорожью унесли жизни 16 мирных жителей, сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Количество людей, погибших от рашистских атак по Запорожью, продолжает увеличиваться. По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня известно о 14 погибших и 74 раненых от вчерашней ночной атаки по многоэтажному зданию и частному сектору. [...] По состоянию на 10.00 известно о двух погибших и 23 раненых от сегодняшних ночных обстрелов многоквартирного дома", – написал он.

Куртев отметил, что поисково-спасательные работы еще продолжаются.

"16 мирных погибших и почти 100 мирных раненых только за два последних дня. Вот такое оно, лицо мерзкой страны-террориста, которая только и может убивать спящих гражданских людей", – заявил он.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух отметил, что ночью 10 октября оккупанты выпустили по областному центру семь ракет, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно об одном погибшем в результате обстрела Запорожья ночью 10 октября.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне оккупировать не смогли, но регулярно бьют по нему ракетами. Также россияне начали использовать для ударов по Запорожью иранские дроны-камикадзе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Старух, российские оккупанты, россияне, Анатолий Куртев
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