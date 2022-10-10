Дефицита нефтепродуктов в Украине нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – Герус

По словам Андрея Геруса, ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов 10 октября не было Фото: depositphotos.com

"Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работают. Нефтепродуктов в стране достаточно, и они рассредоточены по большому количеству мест хранения", – отметил он.

По словам Геруса, ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов 10 октября не было и такие удары "уже не будут эффективными".

"Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла", – заявил Герус.