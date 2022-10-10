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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дефицита нефтепродуктов в Украине нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла – Герус

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По словам Андрея Геруса, ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов 10 октября не было
По словам Андрея Геруса, ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов 10 октября не было
Фото: depositphotos.com

На автозаправочных станциях (АЗС) в Украине из-за ракетных обстрелов Россией утром 10 октября образовались очереди, однако единственная причина этого – эмоциональное иррациональное восприятие ситуации. Об этом написал в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Сегодня в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога. Сейчас абсолютное большинство АЗС работают. Нефтепродуктов в стране достаточно, и они рассредоточены по большому количеству мест хранения", – отметил он.

По словам Геруса, ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов 10 октября не было и такие удары "уже не будут эффективными".

"Дефицита нефтепродуктов нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла", – заявил Герус.

https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/pfbid02Y7qM2n5iDtfceCCbKBoDyu1P1GC6BNPJ3bfdk6WAfvVMctXGgujjxCh2Gd5aMk9zl

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в Киеве, Запорожской, ДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойЖитомирской, Харьковской, Николаевской, РовенскойОдесскойХмельницкойСумскойКировоградскойИвано-Франковской областях. По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные беспилотники. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, по состоянию на 11.34 Россия выпустила по территории Украины 83 ракеты, 43 из них сбила система противовоздушной обороны.  

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских оккупантов террористами. "У них две мишени. Энергообъекты – по всей стране. Вторая мишень – люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда", – сообщил глава государства. Он призвал украинцев сегодня быть в укрытиях и соблюдать правила безопасности.  

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве.  

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары по энергетической структуре Украины были умышленными. Он заявил, что "в случае продолжения попыток проведения "терактов" на территории России ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз". 

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, война, дефицит, АЗС, очередь, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Андрей Герус, нефтепродукты
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