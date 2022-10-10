Из-за обстрелов России возможны перебои в работе пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой – Госпогранслужба

"В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе попросили граждан учесть информацию при планировании заграничных поездок.

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и по плану Генштаба РФ.

Атака России утром 10 октября уже привела к перебоям с мобильным интернетом и связью в разных регионах Украины. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений.