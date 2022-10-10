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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов России возможны перебои в работе пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой – Госпогранслужба

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По информации Госпогранслужбы, на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска
По информации Госпогранслужбы, на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска
Фото: depositphotos.com

На границах со странами Европейского союза и Молдовы возможны перебои в работе пунктов пропуска. Об этом 10 октября в Facebook сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины возможны перебои в работе пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Республикой Молдова",  говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе попросили граждан учесть информацию при планировании заграничных поездок.

https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/pfbid0oFtGFT3skDer3DFDnVjuARUALT7t4H2V3X6TgL8BrazgiDAm8jMeRCMCmSbaYwEXl

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, ДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и по плану Генштаба РФ.

Атака России утром 10 октября уже привела к перебоям с мобильным интернетом и связью в разных регионах Украины. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений.

Теги: Россия, Украина, Молдова, война, Госпогранслужба, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, границы, ЕС
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