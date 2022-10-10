Ракетная атака России привела к перебоям с мобильным интернетом и связью в Украине – Госспецсвязи

В службе заявили, что нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как операторов, так и предприятий энергетического сектора.
"Пока и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", – говорится в сообщении.
В Национальном центре оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций зафиксировали перебои в работе базовых станций мобильных операторов в Украине. В частности, перебои с мобильным интернетом были в Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях.
Также в ряде населенных пунктов Украины есть проблемы с мобильной связью.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.