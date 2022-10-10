Ракетная атака России привела к перебоям с мобильным интернетом и связью в Украине – Госспецсвязи

В Украине зафиксированы перебои в работе базовых станций мобильных операторов Фото: pixabay.com

В службе заявили, что нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как операторов, так и предприятий энергетического сектора.

"Пока и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", – говорится в сообщении.

В Национальном центре оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций зафиксировали перебои в работе базовых станций мобильных операторов в Украине. В частности, перебои с мобильным интернетом были в Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях.

Также в ряде населенных пунктов Украины есть проблемы с мобильной связью.