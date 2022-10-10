В России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине. Это может подорвать его авторитет у избирателей – Институт исследования войны

В ISW говорят, что прямая критика Путина со стороны провоенного сообщества практически беспрецедентна Фото: EPA

В институте заявили, что некоторые российские военные блогеры раскритиковали президента РФ и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, добавив, что сложно сплотиться вокруг Путина, когда его правительство полагается на секретность.

Другие отметили, что Путин постоянно не обращал внимания на такие инциденты, как потопление крейсера "Москва" или обмен пленных бойцов "Азовстали", которых Кремль последовательно демонизировал со времен битвы за Мариуполь.

Также военкоры заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято как "слабость".

"Прямая критика Путина со стороны этого сообщества практически беспрецедентна... Эта критика со стороны провоенного лагеря может свидетельствовать о растущих сомнениях в способности Путина выполнить обещанную им цель "денацификации" Украины и может подорвать привлекательность Путина среди его основного электората", – считают аналитики.

Восприятие траектории войны и украинских возможностей также меняется, и россияне переживают "грубое пробуждение", говорят в ISW.

"Российские источники признали, что украинское южное контрнаступление представляет серьезную угрозу для российских войск на юге Украины. Это признание является существенным отклонением от предыдущей версии, представленной пропагандистами, блогерами и минобороны России в течение нескольких месяцев, о том, что украинские контрнаступления в Херсонской области были невозможны или потерпели неудачу", – отмечается в отчете.