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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России растут сомнения в способности Путина выполнить обещанные им цели в Украине. Это может подорвать его авторитет у избирателей – Институт исследования войны

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В ISW говорят, что прямая критика Путина со стороны провоенного сообщества практически беспрецедентна
В ISW говорят, что прямая критика Путина со стороны провоенного сообщества практически беспрецедентна
Фото: EPA

Взрыв на Крымском мосту в сочетании с недавними неудачами российских военных и частичной мобилизацией вызывает прямую критику президента России Владимира Путина и Кремля со стороны провоенного лагеря. Это может свидетельствовать о растущих сомнениях в способности Путина выполнить обещанную им цель "денацификации" Украины, считают эксперты американского Института исследования войны (ISW).

В институте заявили, что некоторые российские военные блогеры раскритиковали президента РФ и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, добавив, что сложно сплотиться вокруг Путина, когда его правительство полагается на секретность.

Другие отметили, что Путин постоянно не обращал внимания на такие инциденты, как потопление крейсера "Москва" или обмен пленных бойцов "Азовстали", которых Кремль последовательно демонизировал со времен битвы за Мариуполь.

Также военкоры заявили, что Путин должен отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято как "слабость".

"Прямая критика Путина со стороны этого сообщества практически беспрецедентна... Эта критика со стороны провоенного лагеря может свидетельствовать о растущих сомнениях в способности Путина выполнить обещанную им цель "денацификации" Украины и может подорвать привлекательность Путина среди его основного электората", – считают аналитики.

Восприятие траектории войны и украинских возможностей также меняется, и россияне переживают "грубое пробуждение", говорят в ISW.

"Российские источники признали, что украинское южное контрнаступление представляет серьезную угрозу для российских войск на юге Украины. Это признание является существенным отклонением от предыдущей версии, представленной пропагандистами, блогерами и минобороны России в течение нескольких месяцев, о том, что украинские контрнаступления в Херсонской области были невозможны или потерпели неудачу", – отмечается в отчете.

Контекст:

8 октября в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Путин поручал создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские военные. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, война, война России против Украины, ISW
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