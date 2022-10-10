Путин обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"

Обсуждая взрыв на Крымском мосту, который произошел 7 октября, Путин заявил, что это не единственный "теракт", якобы устроенный украинскими спецслужбами.
"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого "теракта" было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено. Но совершен и целый ряд других "терактов" и попыток подобных "преступлений" в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", – заявил Путин.
Он не уточнил, когда были предприняты эти "попытки". При этом Путин заявил, что "исполнители "терактов" были задержаны.
"Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Он также предназначен для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
На торжественной церемонии завершения строительства "Турецкого потока" в ноябре 2018 года присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также вместе они открыли газопровод в январе 2020 года.
8 октября в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены пролеты автомобильной части и загорелся эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.