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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока"

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Путин заявил о "терактах", якобы устроенных украинскими спецслужбами
Путин заявил о "терактах", якобы устроенных украинскими спецслужбами
Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась взорвать газопровод "Турецкий поток" и устраивала диверсии на Курской атомной электростанции. Об этом он сказал во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

Обсуждая взрыв на Крымском мосту, который произошел 7 октября, Путин заявил, что это не единственный "теракт", якобы устроенный украинскими спецслужбами.

"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого "теракта" было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено. Но совершен и целый ряд других "терактов" и попыток подобных "преступлений" в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", – заявил Путин.

Он не уточнил, когда были предприняты эти "попытки". При этом Путин заявил, что "исполнители "терактов" были задержаны. 

Контекст:

"Турецкий поток" – газопровод из России в Турцию через Черное море проектной мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Он также предназначен для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

На торжественной церемонии завершения строительства "Турецкого потока" в ноябре 2018 года присутствовали президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также вместе они открыли газопровод в январе 2020 года.

8 октября в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены пролеты автомобильной части и загорелся эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

Теги: Россия, Владимир Путин, теракт, АЭС, российская агрессия, Турецкий поток, война России против Украины
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