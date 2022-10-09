Ослабит оккупантов на юге Украине и "заденет" Путина. В британской разведке рассказали о последствиях взрыва на Крымском мосту

В ведомстве считают, что оккупанты возобновят проезд по мосту, но из-за разрушения двух из четырех дорожных полос его пропускная способность значительно снизится.
В минобороны Британии подчеркнули, что Крымский мост играл ключевую роль в переброске тяжелой военной техники оккупантов в южные регионы Украины.
"Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но какое-либо серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, существенно повлияет на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на юге Украины", – говорится в сообщении.
Также британская разведка считает, что этот инцидент "сильно заденет" президента РФ Владимира Путина, поскольку он лично открывал мост, организовал финансирование его возведения, а подрядчиком строительства был его друг, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг. Помимо этого, взрыв прогремел как раз после дня рождения Путина.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.
Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.