Ослабит оккупантов на юге Украине и "заденет" Путина. В британской разведке рассказали о последствиях взрыва на Крымском мосту

В британском ведомстве считают, что оккупанты возобновят проезд по мосту, но его пропускная способность значительно снизится Фото: ЕРА

В ведомстве считают, что оккупанты возобновят проезд по мосту, но из-за разрушения двух из четырех дорожных полос его пропускная способность значительно снизится.

В минобороны Британии подчеркнули, что Крымский мост играл ключевую роль в переброске тяжелой военной техники оккупантов в южные регионы Украины.

"Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но какое-либо серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, существенно повлияет на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на юге Украины", – говорится в сообщении.

Также британская разведка считает, что этот инцидент "сильно заденет" президента РФ Владимира Путина, поскольку он лично открывал мост, организовал финансирование его возведения, а подрядчиком строительства был его друг, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг. Помимо этого, взрыв прогремел как раз после дня рождения Путина.