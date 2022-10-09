Кремль, похоже, делает из минобороны РФ козла отпущения за Крымский мост, чтобы отвести вину от Путина – ISW

Об этом пишут аналитики Института исследований войны (ISW) в своем отчете за 8 октября.

"Автомобильный мост по крайней мере частично функционирует, а железнодорожный мост не получил значительных структурных повреждений, согласно российским сообщениям, которые в целом выглядят правдоподобными на основе имеющихся видеоматериалов", – говорится в отчете.

По оценке ISW, из-за разрушения одной из полос автомобильной части моста оккупанты будут вынуждены пользоваться автомобильной переправой "некоторое время". Тяжелую технику они, скорее всего, смогут доставлять по железнодорожной ветке моста, считают в ISW.

Аналитики обращают внимание, что минобороны РФ не сделало официального заявления о взрыве на мосту.

"Кремль, вероятно, продолжает делать из российского министерства обороны козла отпущения за взрыв на Керченском мосту и другие неудачи российских военных, чтобы отвести вину от [президента РФ Владимира] Путина", – говорится в отчете.

ISW также обращает внимание на сообщение "Медузы" о том, что Кремль разослал российским СМИ методичку по освещению происшествия на мосту. Согласно данным издания, российским масс-медиа рекомендовали делать акцент на том, что мост не разрушен, а "всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях".

"И возможно, что Кремль приказал минобороны РФ молчать о ситуации", – добавили аналитики.