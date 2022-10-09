Кремль, похоже, делает из минобороны РФ козла отпущения за Крымский мост, чтобы отвести вину от Путина – ISW

Об этом пишут аналитики Института исследований войны (ISW) в своем отчете за 8 октября.
"Автомобильный мост по крайней мере частично функционирует, а железнодорожный мост не получил значительных структурных повреждений, согласно российским сообщениям, которые в целом выглядят правдоподобными на основе имеющихся видеоматериалов", – говорится в отчете.
По оценке ISW, из-за разрушения одной из полос автомобильной части моста оккупанты будут вынуждены пользоваться автомобильной переправой "некоторое время". Тяжелую технику они, скорее всего, смогут доставлять по железнодорожной ветке моста, считают в ISW.
Аналитики обращают внимание, что минобороны РФ не сделало официального заявления о взрыве на мосту.
"Кремль, вероятно, продолжает делать из российского министерства обороны козла отпущения за взрыв на Керченском мосту и другие неудачи российских военных, чтобы отвести вину от [президента РФ Владимира] Путина", – говорится в отчете.
ISW также обращает внимание на сообщение "Медузы" о том, что Кремль разослал российским СМИ методичку по освещению происшествия на мосту. Согласно данным издания, российским масс-медиа рекомендовали делать акцент на том, что мост не разрушен, а "всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях".
"И возможно, что Кремль приказал минобороны РФ молчать о ситуации", – добавили аналитики.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.
В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского "следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
После подрыва Крымского моста Путин подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.
Вечером коллаборанты заявили о возобновлении движения по мосту.