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Медведев пригрозил ответить на взрыв на Крымском мосту "прямым уничтожением террористов"

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Медведев считает, что заказчиком и исполнителем взрыва на мосту была Украина
Медведев считает, что заказчиком и исполнителем взрыва на мосту была Украина
Фото: EPA

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 9 октября, что ответом России на подрыв Крымского моста может быть только "прямое уничтожение террористов". Об этом он сказал в интервью ведущей радио "Комсомольская правда" Надане Фридрихсон. Она опубликовала ответы Медведева в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что заказчиком и исполнителем взрыва на мосту была Украина.

"Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов", – заявил он.

По словам замглавы Совбеза РФ, такая реакция "принята в мире" и ее "ждут граждане России".

Кроме того, Медведев в интервью Фридрихсон прокомментировал мобилизацию в России.

"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство", – сказал он.

Контекст:

8 октября в результате взрыва на Крымском мосту были разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Путин поручал создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастность к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские военные. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, война, война России против Украины, Крымский мост
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