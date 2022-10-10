Медведев пригрозил ответить на взрыв на Крымском мосту "прямым уничтожением террористов"

Медведев считает, что заказчиком и исполнителем взрыва на мосту была Украина Фото: EPA

Медведев считает, что заказчиком и исполнителем взрыва на мосту была Украина.

"Это террористический акт и диверсия, совершенные криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов", – заявил он.

По словам замглавы Совбеза РФ, такая реакция "принята в мире" и ее "ждут граждане России".

Кроме того, Медведев в интервью Фридрихсон прокомментировал мобилизацию в России.

"Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство", – сказал он.