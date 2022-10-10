ДТЭК задействует резервные энергоблоки ТЭС для стабилизации ситуации в энергосистеме

"10 октября Россия совершила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них – энергетические предприятия "ДТЭК Энерго". В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет. ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями "ДТЭК Энерго" будут задействованы резервные энергоблоки", – сообщили в компании.

Энергетики проводят оценку повреждений и приступили к ремонтным работам.

"ДТЭК Энерго" делает все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массовых террористических атак России. Энергетики продолжают героически нести свою службу во благо Украины и украинцев. Предприятия компании продолжают работать, в целях безопасности на предприятиях находится критически необходимый персонал", – сообщили в ДТЭК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)