ДТЭК задействует резервные энергоблоки ТЭС для стабилизации ситуации в энергосистеме

"10 октября Россия совершила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них – энергетические предприятия "ДТЭК Энерго". В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет. ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". В случае необходимости для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями "ДТЭК Энерго" будут задействованы резервные энергоблоки", – сообщили в компании.
Энергетики проводят оценку повреждений и приступили к ремонтным работам.
"ДТЭК Энерго" делает все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массовых террористических атак России. Энергетики продолжают героически нести свою службу во благо Украины и украинцев. Предприятия компании продолжают работать, в целях безопасности на предприятиях находится критически необходимый персонал", – сообщили в ДТЭК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Массированный ракетный обстрел российскими оккупантами коснулся украинских городов Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Хмельницкий, Житомир, Ровно, Николаев, Тернополь, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Конотоп. Российские оккупанты выпустили по Украине 84 ракеты и 24 боевых беспилотника.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.