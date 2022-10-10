Страны G7 проведут срочное заседание по ситуации в Украине – Зеленский

"Договорились с Олафом Шольцем – канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором я расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – написал президент.
Домовилися з @OlafScholz, канцлером * , яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022
Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил усиление систем противовоздушной обороны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Также провел срочный разговор с Эммануэлем Макроном. Обсудили усиление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок с Украиной", – написал он.
Також провів термінову розмову з @EmmanuelMacron. Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что именно будет обсуждаться на заседании "Большой семерки".
"Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях", – отметил глава ОП.
В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.
Советник главы МВД Украины Марьяна Рева сообщила, что известно минимум о 10 погибших и более 60 раненых в результате утренней атаки РФ.