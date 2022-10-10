Страны G7 проведут срочное заседание по ситуации в Украине – Зеленский

"Договорились с Олафом Шольцем – канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором я расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры", – написал президент.

Домовилися з @OlafScholz, канцлером * , яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил усиление систем противовоздушной обороны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Также провел срочный разговор с Эммануэлем Макроном. Обсудили усиление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция бок о бок с Украиной", – написал он.

Також провів термінову розмову з @EmmanuelMacron. Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что именно будет обсуждаться на заседании "Большой семерки".

"Договорились о завтрашнем заседании G7 с жестким заявлением о поддержке Украины, усилении помощи в закрытии украинского неба, дальнейших санкциях", – отметил глава ОП.